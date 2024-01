Denunciati per tentata rapina. Durante la notte appena trascorsa i poliziotti della squadra volante sono intervenuti in piazza San Rocco a Como per la richiesta di aiuto di un uomo originario del Bangladesh. Poco prima due 22enni somali, brandendo i cocci di una bottiglia rotta, hanno tentato di portargli via il portafogli e il cellulare. L’uomo non si è arreso ma è riuscito a chiedere aiuto. Gli agenti arrivati rapidamente hanno bloccato i due e li hanno portati in questura per l’identificazione. Durante la perquisizione uno dei due aveva anche un modesto quantitativo di hashish e per questo è stato sanzionato. Entrambi, invece, sono stati denunciati per la tentata rapina.