Osian Roberts sarà regolarmente in panchina per la gara tra Como e Spezia, che segna la ripresa del campionato degli azzurri. Per la prima sfida del girone di ritorno, appuntamento sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia. L’allenatore gallese sarà dunque a bordo campo: tutta la documentazione che serviva è infatti giunta regolarmente nelle ultime ore. Como che riparte dal secondo posto in classifica, con la non nascosta ambizione del club di puntare alla promozione in serie A.

Temi che lo stesso Roberts ha affrontato nella sua prima conferenza stampa di presentazione. “Ho avuto la possibilità di conoscere il gruppo e sono contento per come è iniziato questo lavoro con la squadra e con tutto lo staff. Per me i rapporti umani sono importanti e fondamentali” ha spiegato l’allenatore.

“Ho visto come è organizzato il club – ha aggiunto – e sono soddisfatto per come sono strutturati il dipartimento di analisi delle performance e quello che si occupa della preparazione fisica. Tutte persone competenti. Nei giocatori ho visto grande voglia di vincere e tanta passione. Ovviamente mi sono confrontato molto in questa fase con Cesc Fabregas e la formazione che affronterà lo Spezia non sarà troppo differente da quella che lui ha schierato. Abbiamo una visione del calcio molto simile e anche questo ha influito sulla mia scelta di venire a Como. So che il club è solido, le ambizioni sono importanti è c’è una grande voglia di crescere nel calcio italiano. Lo Spezia? Abbiamo rispetto per ogni avversario, sappiamo che è una squadra forte e ben allenata, ma noi dobbiamo essere prioritariamente concentrati sulla nostra prestazione”.

Tra i convocati anche i giocatori che i “rumors” danno per partenti, o comunque nel mirino di altri club, come l’attaccante Alberto Cerri e il centrocampista Tommaso Arrigoni. Assenti, invece Marlon Mustapha, Liam Kerrigan e Ben Lhassine Konè.

I convocati del Como

Oliver Abildgaard, Tommaso Arrigoni, Federico Barba, Daniele Baselli, Alessandro Bellemo, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Curto, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alessandro

Gabrielloni, Nikolas Ioannou, Alessio Iovine, Cas Odenthal,

Fabio Rispoli, Diego Ronco, Marco Sala, Adrian Semper,

Matteo Solini, Simone Verdi, Mauro Vigorito.