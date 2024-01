Interviene il Codacons sulla discarica abusiva in via Cardano segnalata da un cittadino a Etv, che ha mostrato le immagini dei rifiuti abbandonati tra le sterpaglie, nel bosco. Un problema che si trascina da anni senza che ci siano interventi significativi.

L’immondizia accumulata è composta da cartoni, sacchetti di plastica, bottiglie, ma anche rifiuti più ingombranti come lastre metalliche, sacchi neri e parti in cemento. Si possono scorgere anche taniche, che potrebbero aver contenuto, o peggio, contenere tuttora liquidi da smaltire come rifiuti speciali.

“Questo è un altro caso di grande inciviltà che aumenta il degrado della zona – afferma il presidente del Codacons Marco Maria Donzelli – Oltretutto, essendo in una zona boschiva, la discarica comporta un gravissimo rischio per l’ecosistema dell’area e per la salute pubblica”.

Il Codacons annuncia che diffiderà il Comune di Como a sgomberare al più presto questa discarica abusiva e ad aumentare i controlli per verificare che una situazione simile non si ripeta.