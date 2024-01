Disservizi Asf, questa volta la segnalazione riguarda un autobus in anticipo e non uno in ritardo. La linea interessata è quella del bus C80 Monza-Cantù.

A scrivere è la mamma di una studentessa, che frequenta una scuola di Meda e ha concordato l’uscita 10 minuti prima ogni giorno per poter prendere l’autobus delle 12.59 verso casa. Soltanto che salire su quell’autobus, come segnala la madre, sarebbe diventata un’impresa impossibile, visto che l’orario non verrebbe quasi mai rispettato in quanto il bus passerebbe dalla fermata con diversi minuti di anticipo.

“Chiedo formale un ammonimento dei vostri autisti, in quanto è già stata fatta segnalazione più e più volte, e non è stato preso nessun provvedimento da parte vostra – scrive il genitore rivolgendosi ad Asf – Vorrei esortarli a tener conto degli orari prestabiliti dalle tabelle orarie vigenti in modo da evitare continui disagi”.