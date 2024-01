Politeama di Como, riparati i pannelli posizionati ai varchi di ingresso per impedire nuovi accessi all’interno dell’ex cineteatro. L’immobile di piazza Cacciatori delle Alpi è diventato l’ennesimo rifugio per i senzatetto in una città in cui non si contano gli edifici dismessi e abbandonati utilizzati dai senza fissa dimora per dormire e trovare un riparo.

Nelle scorse ore gli agenti della polizia locale hanno trovato quattro persone all’interno, due egiziani e due marocchini, tutti irregolari. Sono stati denunciati per invasione di edifici pubblici, oltre che per la violazione delle norme sull’immigrazione. Nei confronti dei quattro stranieri è stato emesso un decreto di espulsione, con l’ordine del questore di abbandonare il territorio italiano.

Per evitare nuovi accessi all’interno del Politeama gli agenti hanno dunque provveduto a chiudere e quindi bloccare con reti e pannelli di legno gli ingressi ma poco dopo però, le protezioni apparivano già danneggiate. Quindi in giornata sono state posizionare griglie di ferro in maniera tale da rendere definitiva la chiusura dei varchi e scongiurare nuovi ingressi.

Nelle ultime settimane, inoltre, sono state numerose le segnalazioni di passaggi aperti e di segnali evidenti di presenze all’interno del Politeama. Una situazione anche di grave rischio per la sicurezza per le condizioni precarie degli spazi nella struttura chiusa da 18 anni.