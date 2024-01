Nuovo colpo di mercato del Como alla vigilia di Como-Ascoli. La società lariana ha infatti annunciato l’ingaggio del centravanti camerunense Jean-Pierre Nsame, che arriva dal campionato svizzero.

Mossa che potrebbe precedere l’arrivo di due giocatori dalla serie A, l’attaccante Gabriel Strefezza dal Lecce e il difensore Edoardo Goldaniga da Cagliari.

Sul fronte delle partenze è stata comunicata la cessione in prestito al Novara di Liam Kerrigan. Nella formazione piemontese ritroverà come allenatore l’ex azzurro Giacomo Gattuso.

Mercato in primo piano, in attesa della partita dello stadio Sinigaglia contro la squadra marchigiana. Grande attesa, inutile negarlo, per la gara fra Como e Ascoli, in programma domani alle 14 allo stadio Sinigaglia. Il secondo posto solitario in classifica dei lariani e gli ultimi colpi di mercato della società lariana hanno caricato l’ambiente.

Entrambe le formazioni sono reduci da partite terminate 2-2, anche se in condizioni completamente differenti. Il Como stava vincendo a Reggio Emilia e si è fatto raggiungere. L’Ascoli perdeva in casa 2-0 con il Bari e con una prova di carattere è riuscito a riagganciare i pugliesi, grazie alle reti segnate da Pedro Mendes.

Avversario da prendere con le pinze, dunque, anche se i marchigiani non sono in una buona posizione di classifica. Alla vigilia di questo turno sono infatti terzultimi.

Lo stesso Osian Roberts, allenatore del Como, lo ha sottolineato in sede di presentazione. “Ci aspettiamo una partita difficile contro l’Ascoli. Credo che la loro posizione in campionato sia ingannevole. Guardando le ultime tre partite, sono in buona forma. In trasferta a Parma sono stati molto aggressivi”.

Como in casa contro l’Ascoli, dunque. La capolista Parma è invece impegnata in trasferta a Modena. Per quanto riguarda le più immediate inseguitrici dei lariani, in questa 22esima giornata la Cremonese è attesa dal derby casalingo con il Brescia, mentre il Venezia riceva la Ternana.