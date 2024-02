Vetrine spaccate, negozi saccheggiati, merce bruciata e aggressione ai carabinieri. Folle violenza a Cantù, nella notte. Due 18enni sono stati fermati dai militari dell’Arma, accusati di aver devastato almeno quattro esercizi pubblici. Feriti, fortunatamente non in modo grave, tre dei carabinieri intervenuti per bloccare i ragazzi.

I due giovani, un 18enne canturino e un coetaneo di origine marocchina, avrebbero preso di mira i locali tra piazza Garibaldi e via Matteotti. Avrebbero fatto incursione in un ristorante e in tre negozi del centro della Città del Mobile. Porte forzate, vetrine infrante a sassate, locali devastati. In almeno un caso sarebbero state anche appiccate le fiamme.

I residenti della zona hanno dato l’allarme e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. In centro sono arrivati i carabinieri di Cantù. I militari dell’Arma hanno individuato i due giovani, apparsi in evidente stato di alterazione per l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Alla vista dei carabinieri, i due giovanissimi avrebbero reagito aggredendo i militari dell’Arma. Tre hanno avuto bisogno di cure per lievi contusioni e ferite. Entrambi i ragazzi sono stati bloccati e portati in caserma, dove hanno continuato a inveire e minacciare le forze dell’ordine, oltre che a sferrare calci e pugni. Una porta è stata sfondata.

I ragazzi fermati sono entrambi 18enne residenti a Cantù e già noti alle forze dell’ordine. I carabinieri stanno completando gli accertamenti e la raccolta delle denunce e delle testimonianze dei titolari dei locali presi di mira. Tra le accuse per i ragazzi fermati furto aggravato, danneggiamento e resistenza, anche se la loro posizione è ancora al vaglio degli inquirenti.