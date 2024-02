Allenamento mattutino per il Como, che sta preparando la sfida di venerdì sera allo stadio Sinigaglia contro il Brescia (fischio d’inizio alle 20.30). Mister Osian Roberts, allenatore degli azzurri, nel pomeriggio ha presentato l’incontro e ha fatto il punto sui giocatori acciaccati. Konè è tornato nel gruppo, Abildgaard in dubbio, mentre Cutrone difficilmente sarà tra i convocati in vista del derby con le “Rondinelle”.

“Nella partita di Terni c’è stata una bella reazione dopo la sconfitta contro l’Ascoli” ha spiegato l’allenatore gallese dei lariani. “Mi è piaciuta la prestazione di squadra, con tre punti meritati, anche se avremmo dovuto chiudere il match a nostro favore. Invece è arrivato un successo di misura anche se è sempre difficile controllare per tutti e novanta minuti una gara; ci siamo comunque difesi da gruppo vero. I nuovi sono andati bene, in particolare Strefezza e Goldaniga”.

“L’incontro con il Brescia? Non sarà facile” ha aggiunto Roberts. “Al Como chiedo di concentrarsi su se stesso, sulla sua prestazione, sia in difesa, sia in attacco. Dovremo mettere in campo quello che prepariamo nel lavoro settimanale per ottenere una nuova vittoria”.