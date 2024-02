Tragedia a Villa Guardia, in località Chiavette. Un uomo di 81 anni è morto in strada, fuori casa, probabilmente per un malore mentre stava sistemando un tubo dell’acqua. All’arrivo dei soccorritori, l’anziano era incastrato in un tombino e purtroppo era già senza vita.

Dalle prime ricostruzioni, l’anziano sarebbe uscito per effettuare un intervento di sistemazione, forse per un problema all’acqua. L’uomo avrebbe tolto la copertura del tombino in cui sono presenti le tubature e il rubinetto dell’acqua, profondo circa un metro. Probabilmente però, mentre lavorava, l’anziano ha avuto un malore ed è rimasto bloccato con la testa nel tombino.

A dare l’allarme un passante che ha notato il corpo dell’anziano a terra e ha chiamato i soccorsi. Purtroppo per l’81enne non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù per ricostruire quanto accaduto.