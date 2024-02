Chiusura per lavori dei passaggi a livello di Como. Per interventi di manutenzione urgente da parte di Ferrovie Nord Milano resterà chiuso per tre giorni il passaggio a livello di piazza del Popolo dalle 22 del 12 febbraio alle 8 del 15 febbraio. A restare abbassata anche la sbarra del passaggio a livello di Como Borghi, in piazzale Gerbetto. In questo caso i lavori partiranno dalle 22 del 19 febbraio per finire alle 8 del 24 febbraio.

Con le chiusure cambierà anche la viabilità della zona interessata dal cantiere così come saranno modificati i percorsi dei bus in città. Nell’ordinanza del Comune di Como viene indicata la nuova circolazione che scatterà con la chiusura del passaggio a livello di piazza del Popolo.

Per chi si deve recare in Municipio, ai parcheggi Arena e Giardini Maggiolini, e per i fruitori della ZTL sono previste una serie di deviazioni.

I veicoli provenienti da via Napoleona saranno deviati lungo il percorso via Milano, piazza Vittoria, largo Spallino e viale Battisti. Inoltre i veicoli potranno passare nella preferenziale normalmente riservata ai bus, quindi via Nazario Sauro e via Bertinelli per poi il consueto transito in piazza Roma fino a via Cairoli.

I mezzi in arrivo da viale Lecco e via Dante saranno deviati lungo il percorso di piazza del popolo, via Manzoni, via Foscolo, lungolago e ancora via Cairoli.

Anche gli automobilisti in arrivo da via Torno e diretti in centro saranno deviati sul percorso che segue via Torno, lungolago e via Cairoli. Infine per quanti arrivano da via Recchi sarà possibile seguire via Rosselli, Lungo Lario Trento e via Cairoli.

Nelle prossime ore saranno posizionati i cartelli per indicare la chiusura del passaggio a livello di piazza del Popolo e le deviazioni.