Domenica sul parquet per la Pallacanestro Cantù. Prende ufficialmente il via la seconda fase del campionato per i biancoblu che saranno in trasferta per l’esordio nella fase a orologio alle 18. Avversaria di giornata sarà Orzinuovi, undicesima nel Girone Rosso, e quindi in piena bagarre salvezza. Una squadra da non sottovalutare, che sta attraversando un ottimo momento di forma, con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, grazie anche a una rivoluzione di mercato.

Per Cantù non ci sarà Luca Cesana, che sarà costretto a un mese di stop per recuperare da una distorsione alla caviglia sinistra.

Cagnardi: “Sappiamo che sarà una partita insidiosa”

“Affrontiamo una trasferta contro una squadra che sta attraversando un buon momento. Avversari che arrivano, per la prima volta nella loro stagione, da due vittorie di fila”. Ha detto alla vigilia l’allenatore canturino, Devis Cagnardi. “Sicuramente è una squadra che ha fatto fatica, ma ora ha trovato una bella quadra anche grazie ai due nuovi stranieri: Basile sta dimostrando doti fisiche e tecniche importanti, può giocare dentro e fuori dall’area ed è un ottimo rimbalzista. Jorgensen è un realizzatore molto efficace e sta tirando molto bene. Questo – aggiunge il tecnico – gli ha permesso di migliorare molto offensivamente. Intorno a loro due hanno un gruppo di italiani che conosce la categoria, di cui alcuni arrivano dall’annata di B, e sono tutti giocatori con qualità. Noi – conclude Cagnardi – entriamo in questa seconda fase carichi e motivati dalle 5 vittorie di fila, ma sappiamo che sarà una partita insidiosa, sia per il momento degli avversari ma anche per qualche piccolo acciacco che stiamo gestendo, perché adesso ci si avvicina alla volata finale e bisogna stare attenti a tutto.”

Formazioni sul parquet del PalaBertocchi domani alle 18.