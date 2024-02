“Una vittoria importante per vari motivi. Il bilancio di questa partita è ovviamente positivo”. Queste le parole di mister Osian Roberts, allenatore del Como, al termine della partita vinta dai lariani per 1-0 contro il Brescia. “Un successo che rafforza la mentalità della squadra e ne conferma la crescita. C’è poi la soddisfazione di aver ottenuto i tre punti in questa occasione e a Terni senza tre elementi importanti come Odenthal, Abildgaard e Cutrone, uno per reparto” aggiunge.

Roberts non ha cambiato la formazione titolare rispetto a Terni: “Avevo la sensazione che sarebbe stato giusto confermare quell’undici. Ma, al di là di questo, mi piace pensare anche al contributo che hanno dato i giocatori che sono entrati successivamente. Tutti devono sapere che in questo Como avranno una opportunità e dovranno farsi trovare pronti, ma vedo la giusta forza mentale e giocatori che quotidianamente si allenano con grande impegno, sempre più coinvolti, quindi non ho dubbi. Anche per gli ultimi arrivati, il minutaggio crescerà progressivamente”.

Al di là della sconfitta rimediata al Sinigaglia, Rolando Maran, tecnico del Brescia ha detto: “Non meritavamo la sconfitta, abbiamo concesso poco a una squadra che è stata costruita per puntare alla promozione. La nostra è stata una grande partita; siamo stati protagonisti dall’inizio alla fine e dovevamo uscire dal campo con un risultato positivo. Siamo stati bravi e più pericolosi, ho visto un Brescia sempre sul pezzo. Sono sicuramente orgoglioso della prova dei miei ragazzi: negli spogliatoi li ho visti avvelenati per questo stop. C’è rammarico, ma allo stesso tempo la consapevolezza che siamo sulla giusta strada”.