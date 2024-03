Scuole di Como verso la chiusura, l’amministrazione comunale ha incontrato nel pomeriggio di oggi i dirigenti scolastici, i dipendenti e le famiglie dei piccoli alunni che frequentano gli asili nido comunali per comunicare la chiusura di alcune strutture a partire dal prossimo anno.

La volontà di razionalizzare le scuole cittadine era già stata espressa dal sindaco di Como Alessandro Rapinese nei mesi scorsi. Sotto esame erano finiti capienza, consumi e lavori di manutenzione. Il Comune lavora infatti da tempo alla definizione dell’elenco degli istituti che rischiano di essere tagliati.

Tra i nidi che chiuderanno i battenti, secondo quanto trapelato, il “Magnolia” di via Passeri, in centro a Como. E’ attesa l’ufficialità nella giornata di domani, quando l’amministrazione cittadina ha convocato una conferenza stampa a Palazzo Cernezzi per informare sulle novità che riguardano appunto la programmazione degli asili nido per gli anni formativi 2024/25 e 2025/26.

Si inizierà quindi a fare chiarezza su una questione che agita migliaia di famiglie comasche. Come detto, al vaglio dell’amministrazione i dati raccolti e la situazione rilevata in ogni singolo istituto durante i sopralluoghi effettuati durante i mesi scorsi.