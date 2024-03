L’obiettivo della Pallacanestro Cantù è un pronto riscatto dopo l’inattesa sconfitta interna con Rimini, per il morale e per la classifica. Nel tardo pomeriggio di domenica, con inizio alle 18, i brianzoli sono impegnati sul campo di Chiusi. La formazione toscana occupa attualmente l’ultimo posto della classifica del girone rosso, ma arriva da un importante successo trovato nell’ultima giornata a Treviglio. Una vittoria che ha anche rianimato le speranze di salvezza.

Nella formazione canturina mancherà Nicola Berdini, ancora fermo per il problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo con Rimini.

Cantù che non può permettersi di perdere colpi, soprattutto nella settimana in cui hanno preso il via i lavori per la costruzione del nuovo palasport. L’obiettivo è la riconquista immediata della serie A, un traguardo che passa anche da queste partite.

“Chiusi è una trasferta dalla quale ci aspettiamo una reazione in termini di agonismo, attitudine di gruppo e concentrazione” ha detto alla viglia coach Devis Cagnardi, allenatore della Pallacanestro Cantù. “I nostri avversari sono ultimi in classifica, ma arrivano da una vittoria in trasferta che ha dato loro nuova linfa e fiducia; pertanto, non possiamo fare nessun tipo di calcolo legato alla graduatoria perché a oggi gli obiettivi spingono ogni squadra a dare più del massimo. Vogliamo vincere per continuare il nostro cammino verso i playoff promozione”.