Un blocco di 500 metri cubi di calcestruzzo speciale ad alta resistenza, lungo 45 metri per un peso di 1.200 tonnellate, realizzato già in curva e in pendenza. Prende forma il nuovo ponte tra Cantù e Cermenate, sopra la ferrovia in corrispondenza della stazione. Il varo del manufatto è iniziato oggi. L’obiettivo è di completare l’opera e aprirla al traffico entro la fine di maggio.

“Il ponte è stato realizzato fuori opera su un binario ancorato al terreno – spiega Bruno Tarantola, dirigente del settore Lavori pubblici della Provincia di Como – E’ stato costruito già in pendenza e in curva per poi essere traslato al di sopra dei binari. La fase clou dello spostamento richiede l’interruzione della linea elettrica e sarà fatta in orario notturno, dal 18 marzo prossimo per 4 notti, interrompendo il traffico ferroviario. Sarà collocato a più di 7 metri sopra i binari”.

Presenti all’avvio dei lavori il presidente della provincia Fiorenzo Bongiasca e i sindaci di Cantù e Cermenate, Alice Galbiati e Luciano Pizzutto. “E’ la prima opera di questo tipo in Lombardia ed è stato fondamentale il gioco di squadra tra le istituzioni”, ha sottolineato Bongiasca.

L’investimento per il nuovo ponte è di quasi 3,5 milioni di euro, 2 stanziati dalla Regione e 1,4 dalla Provincia. L’obiettivo è l’apertura al traffico entro fine maggio. Sostituirà il vecchio ponte, con una portata limitata, che sarà trasformato in un cavalcavia ciclopedonale.