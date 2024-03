Turismo in costante crescita nell’area lariana dal 2016 ad oggi. A dirlo la Camera di Commercio di Como e Lecco. Il 9% delle imprese del territorio è dedicata al turismo. Ad andare per la maggiore i ristoranti, in calo invece i bar.

Como è la seconda città in Lombardia per numero di imprese turistiche. La 41esima sul livello nazionale. A fine 2023 le imprese che operano nel settore turistico a Como e provincia sono 5.055 e rappresentano il 9,2% dell’aziende del territorio. Questi i dati dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco, che ha analizzato l’andamento del settore turistico nell’area lariana dal 2016 al 2023. Qui da dopo Expo 2015 le imprese turistiche sono cresciute del 15,3%.

Dati in aumento anche sul fronte occupazione

In salita anche il numero di addetti del settore: 22mila nella provincia di Como a fine 2023, in crescita del 6,9% rispetto al 2022 e del 46,6% rispetto al 2016. La città lariana si piazza così al secondo posto in Lombardia per numero di lavoratori nel settore turistico e al 36esimo in Italia.

Ristoranti e alloggi tra le imprese turistiche in maggiore crescita

Ad andare per la maggiore tra le imprese turistiche sono i ristoranti: quasi la metà delle attività turistiche (47,4%) opera nel comparto della ristorazione. Il dato è più alto a Como (48%) che a Lecco (46,3%). Dal 2016 ad oggi, sono aumentati nel settore anche gli alloggi e le agenzie di viaggio. In calo invece i bar in entrambe le città: meno 13.2%. Quasi il 60% di chi opera nel turismo lavora nei ristoranti, il 20% nei bar e il 17.6% negli alberghi e b&b. Per il comparto degli alloggi l’area lariana ha una quota di lavoratori più elevata (18,3%) rispetto alla media regionale (11,2%) e a quella nazionale (17,9%), contrariamente alla ristorazione. Nel confronto tra Como e Lecco, Como ha una percentuale di addetti più alta per gli alloggi, ma più bassa per ristoranti e bar.

Importante il peso delle imprese artigiane nel settore turistico. A fine 2023 sono state 797, più del 3% del totale artigiano. Di queste 512 sono sul territorio di Como, che si piazza al 5° posto della classifica regionale e al 73esimo di quella nazionale per quota di imprese artigiane del comparto turistico. Settima in Lombardia e 77esima in Italia invece Lecco. Dal 2016 ad oggi in entrambe le province lariane il settore artigiano turistico ha registrato una crescita importante.