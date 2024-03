La convivente in un caso, gli anziani genitori in un altro. Violenza in famiglia, nuovi episodi accertati nel Comasco dalle forze dell’ordine. Maltrattamenti sfociati in un arresto e in una denuncia effettuati nelle scorse ore dai carabinieri della compagnia di Cantù.

In carcere al Bassone un uomo di 48 anni residente a Cantù. I militari dell’Arma sono intervenuti nell’appartamento dell’uomo dopo la segnalazione di una violenta lite in famiglia. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il clima di minaccia e violenza era una costante da anni. Sembra infatti che già dal 2020 la convivente del 48enne subisse vessazioni e violenze fisiche. Le indagini dei carabinieri di Cantù sono sfociate in un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Como.

Denuncia a piede libero per un 25enne, accusato di maltrattare gli anziani genitori. Secondo quanto accertato dai carabinieri di Cermenate, il giovane, che avrebbe problemi di dipendenza dalle sostanze stupefacenti, già dalla fine dello scorso anno, in più occasioni avrebbe aggredito e minacciato la madre e il padre perché si rifiutavano di dargli i soldi per acquistare la droga. Dopo l’intervento dei carabinieri e gli accertamenti, l’uomo è stato denunciato.