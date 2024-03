Campo scuola invernale per bambini e ragazzi diabetici dagli 8 ai 18 anni. Da oggi al 23 marzo, un medico, uno psicologo, una dietista e un’infermiera dell’Asst Lariana e due infermieri di Areu partecipano all’attività organizzata dall’Associazione Giovani Diabetici di Como.

A Motta di Campodolcino, in provincia di Sondrio, gli adolescenti trascorreranno una settimana all’insegna dell’attività sportiva e di attività formative legate al diabete. “E’ un’occasione pensata per rendere più autonomi i ragazzi nella gestione della patologia – osserva Maria Zampolli, pediatra, specialista in diabetologia – Allo stesso tempo offre a bambini e ragazzi momenti di confronto e di condivisione della propria esperienza con altri coetanei che hanno la stessa malattia”.

L’équipe dell’Asst Lariana è composta da Maria Zampolli, Francesca Bellorini, Gaia Colnaghi, Fabrizia Gelatti. Per Areu sono presenti Massimo Franzin e Franco Zerboni.

Nata nel 1978, grazie all’iniziativa di alcuni genitori, l’Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici AGD Como si occupa di diffondere maggiore consapevolezza sulla patologia diabetica in età pediatrica/adolescenziale e di proporre strategie di educazione rivolte ai pazienti e alle famiglie, per consentire una gestione autonoma del disagio mantenendo una normale qualità di vita. Organizzando attività di carattere non solo informativo, ma anche ludico-ricreativo, consente ai ragazzi di misurarsi con i problemi quotidiani connessi alla loro patologia, di rispondervi in modo autonomo e di condividere con altri la propria esperienza. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.agdcomo.it oppure scrivendo alla mail info@agdcomo.it