Uno spettacolo per parlare di affettività e di adolescenza, per soffermarsi sui segnali di disagio che attanagliano sempre più giovani e giovanissimi. Una performance che affronta temi come l’anoressia e i disturbi alimentari, la depressione, il senso di solitudine fino ad arrivare a parlare di abusi. “A occhi aperti” è uno spettacolo di TeatroGruppo Popolare ideato da Olga Bini, con la regia di Valeria Fornoni. Andrà in scena sabato 6 aprile alle 21 alla Piccola Accademia a Como.

Lo spettacolo fa parte del progetto A come… Anoressia, Abuso minorile, Aiuto, realizzato grazie al contributo della Fondazione provinciale della Comunità Comasca onlus.

La trama

Lo spettacolo, tratto da una storia vera, ha come protagonista Elly, una donna che, dopo vent’anni, fa ritorno nella terra della sua infanzia, l’Islanda. Qui ritrova il suo amico Ollie. I due iniziano a chiacchierare, raccontano e si raccontano. Come in un gioco, ripercorrono gli anni trascorsi lontani, ma tornano a parlare anche della loro infanzia. Sarà in quel momento che Elly si metterà completamente a nudo, raccontando del suo passato difficile fatto di insicurezze e abusi. Un confronto che diventerà catartico e che consentirà a Elly di proseguire serenamente sulla propria strada.

Questo spettacolo “sottolinea – si legge nella presentazione – l’importanza della ricerca d’aiuto tra gli adulti e tra i coetanei, della denuncia, della condivisione, dell’affettività sana”.

Biglietti disponibili online

I biglietti si possono prenotare online. Previsto a fine spettacolo, per chi lo vorrà, un confronto con un professionista del settore per parlare delle tematiche affrontate. Lo spettacolo sarà in replica domenica 7 aprile alle ore 18.