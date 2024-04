Aumentate le tariffe all’autosilo di via Auguadri, ora tocca ai parcheggi a raso della città di Como. La rivoluzione della sosta targata Alessandro Rapinese procede come da tabella di marzia ed entro la fine del mese di aprile dovrebbe essere pienamente a regime. Da oggi hanno preso il via i lavori, gestiti da Como Servizi Urbani per modificare la segnaletica e aggiornare i parcometri in base ai nuovi prezzi.

Per i lavori di Csu è stato istituito il divieto di sosta nei parcheggi per i quali è prevista anche la modifica della segnaletica orizzontale e in particolare la modifica delle linee da bianche a blu e viceversa. Per le condizioni meteo in realtà gli interventi non sono stati avviati nella mattinata di oggi, ma è comunque in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata, che resterà attivo fino al termine dei lavori.

Le nuove tariffe entreranno in vigore progressivamente con l’aggiornamento dei parcometri, intervento affidato a Csu. Da oggi, con l’avanzare dei lavori scatteranno anche i prezzi aggiornati. Entro la fine del mese il piano dovrebbe essere a regime, ma i tempi potrebbero anche essere più brevi.

La città viene suddivisa in zone: verde, azzurra, blu, arancione e rossa. Le aree della sosta cittadina cambiano a seconda del flusso turistico. Si parte dalla zona azzurra con 50 centesimi la prima ora e un euro le successive fino alla rossa dove la sosta costa due euro l’ora.