Guasti, lavori e atti vandalici: circolazione in tilt sulla linea Chiasso – Como – Milano. I risultati: ritardi fino a 80 minuti, variazioni di percorso e cancellazioni di alcuni convogli come il 25511 da Chiasso a Como e diretto a Milano delle 8:31 e il convoglio – della stessa tratta – delle 9:43. I ritardi – come detto – hanno superato anche l’ora di attesa. Un’ora e venti di ritardo per il treno da Milano Centrale delle 8.43 per Chiasso mentre quasi quattro ore di attesa per il primo convoglio della mattina, quello delle 5:13 diretto sempre verso il capoluogo lombardo con la soppressione del convoglio da Milano greco Pirelli.

A sommarsi alla situazione di caos e disagi anche un atto vandalico. Come si legge sul sito di Trenord “il treno 25057 (CHIASSO 15:13 – MILANO PORTA GARIBALDI 16:21) è partito dalla stazione di Carimate alle 15:39, invece che da Chiasso, a causa di un atto vandalico al treno in arrivo cha ha richiesto una sosta tecnica”. E ancora guasti che hanno provocato ritardi e quindi attese: “Il treno 25049 (CHIASSO 13:13 – MILANO PORTA GARIBALDI 14:21) è partito alle 13:19 dalla stazione di Como San Giovanni invece che da Chiasso, a causa di un guasto al treno su cui sta intervenendo il personale in servizio”, avverte ancora il sito di Trenord.

Infine a provocare disagi anche alcuni lavori di manutenzione nella Stazione Centrale di Milano che sono finiti più tardi del previsto, come si legge sul sito di rete Ferroviaria Italiana. I disservizi sono iniziati intorno alle 6 del mattino coinvolgendo dapprima le linee per Malpensa e Torino. Successivamente hanno coinvolto altre direttrici in arrivo o in partenza dallo scalo milanese.