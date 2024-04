Furti nei supermercati, un arresto e una denuncia nelle scorse ore a Como. Un 34enne tunisino è stato sorpreso a fare razzia di merce all’Esselunga di via Carloni. Avrebbe rubato attrezzi da lavoro, materiale elettronico, alimentari e biancheria per un valore di 200 euro. Bloccato dalla sicurezza, che ha chiesto l’intervento della polizia, il 34enne è stato portato in questura. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto. E’ stato inoltre denunciato perché è emerso che era stato espulso nel 2019 e non avrebbe potuto tornare in Italia per 5 anni.

Furto anche alla In’s di via Magenta. Denunciato un 42enne comasco accusato di aver rubato due bottiglie di vino per un valore di 30 euro.