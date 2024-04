Domenica 7 aprile ricorre la Giornata Mondiale della Salute promossa dall’Organizzazione Mondiale della Salute Il tema scelto per questa edizione è “My health, my right” per celebrare la salute come diritto umano fondamentale. Su indicazione di Regione Lombardia, sono state promosse iniziative di sensibilizzazione e attività di divulgazione di sanità pubblica.

Sul territorio numerosi sono promossi da Asst Lariana. Tra queste lo screening per l’epatite C. Si tratta di un’infezione causata da un virus che colpisce il fegato causandone un’infiammazione che tende a cronicizzare. Si stima che siano ancora 100-150mila le persone affette da Epatite C in Lombardia, molte delle quali inconsapevoli dell’infezione o mai indirizzate presso un Centro di cura. L’infezione spesso è asintomatica. La cronicizzazione avviene nell’80-85% dei casi e può condurre alla progressiva cicatrizzazione del fegato e, infine, alla cirrosi, il fattore di rischio per lo sviluppo del tumore del fegato.

Il test prevede un prelievo di sangue standard per la ricerca degli anticorpi contro l’epatite C. Il test è offerto gratuitamente a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, che non hanno mai assunto i farmaci orali contro l’Epatite C.

Può essere effettuato, portando con sé la tessera sanitaria, all’ospedale di Cantù (da lunedì a venerdì dalle ore 7:30 alle ore 9:30) e all’ospedale di Menaggio (da lunedì a venerdì dalle ore 7:40 alle ore 9:30) e in molti altri Punti Prelievo territoriali: da Via Napoleona a Como a Lomazzo, da Olgiate Comasco a Ponte Lambro fino a San Bartolomeo Val Cavargna. L’elenco completo con gli orari è a disposizione sul sito di Asst lariana.

Inoltre nella settimana dall’8 al 12 aprile i cittadini nati tra il 1952 e il 1959 potranno presentarsi nei Centri Vaccinali di Asst Lariana per essere sottoposti, gratuitamente, alle vaccinazioni anti Herpes Zoster e anti Pneumococco.

Il 9 aprile dalle ore 14 alle ore 16:30 tutte le sedi dei Consultori Familiari saranno aperte per fornire informazioni sulle vaccinazioni nelle diverse fasi di vita della donna.

Nell’ambito del percorso di potenziamento e orientamento alla scelta delle professioni medico-sanitarie promosso per gli studenti del Liceo Biomedico Paolo Giovio sono stati programmati per l’11 aprile e il 12 aprile due incontri dedicati rispettivamente alle vaccinazioni e ai corretti stili di vita.