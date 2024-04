Fa incetta di profumatori per il bucato, arrestato dalla polizia un 50enne romeno. L’uomo è stato sorpreso a rubare dall’addetto alla sorveglianza dell’Esselunga di Camerlata, che ha poi chiamato la polizia. Il 50enne è andato alla cassa con una bottiglia d’acqua, ma in realtà aveva preso e nascosto 25 flaconcini di deodorante per i vestiti per un valore di 180 euro.

Portato in questura, dopo gli accertamenti è stato arrestato per furto aggravato, lo stesso reato per il quale peraltro era già stato accusato recentemente in più occasioni.