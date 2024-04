Centrodestra unito a Mariano Comense per il bis di Giovanni Alberti. Il sindaco uscente è in corsa per il secondo mandato, sostenuto, come nelle passate elezioni, da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e dalla lista civica Mariano Ideale. Oggi la presentazione ufficiale del candidato.

Il sindaco uscente

“L’obiettivo è dare continuità all’azione amministrativa di questi cinque anni – ha detto Alberti – In questo primo mandato il nostro motto è stato Mariano riparte. Nonostante il periodo complicato del Covid, la città è ripartita. Abbiamo realizzato opere per 24 milioni di euro, dalle scuole al verde, dalla biblioteca al recupero di Villa Sormani e Cascina Mordina”.

“Abbiamo ottenuto e utilizzato 10 milioni di euro dal Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza – ha aggiunto il sindaco uscente e ricandidato dal centrodestra – Abbiamo lavorato bene anche perché non ci sono stati conflitti nella maggioranza e abbiamo sempre raggiunto un’intesa sulle divergenze, trovando una sintesi. Procediamo nella linea della continuità e della compattezza. L’obiettivo è proseguire lo sviluppo economico e sociale, lavorare per la sostenibilità e sulla strada della sempre maggiore sicurezza dei cittadini”.

Il centrodestra

Sostegno da tutti i partiti del centrodestra. “Questa è un’ottima amministrazione che deve essere confermata, che ha seminato e raccolto e deve continuare a farlo – ha sottolineato il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni – Il centrodestra unito è un patrimonio non solo elettorale ma soprattutto di idee, valori e buon governo. Un sindaco ha bisogno di due mandati per completare il programma elettorale e questo vogliamo fare”. “Mariano ha oggettivamente cambiato marcia e ripreso il ruolo di punto di riferimento del territorio – ha detto Alessandro Fermi, assessore regionale all’Università – C’è stato un gran lavoro di squadra e di coalizione grazie alla capacità di leader del sindaco, circondato da buoni amministratori”.

“Mariano è l’unico Comune in cui non ho avuto esitazioni quando mi è stata proposta la continuità – ha sottolineato Stefano Molinari, presidente provinciale di Fratelli d’Italia – Sono stati cinque anni positivi e si vede. Il lavoro è stato fatto in modo importante, con un impegno di squadra e di gruppo”.

“I risultati concreti e amministrativi raggiunti a Mariano sono stati ottenuti con un lavoro serio e concreto – ha detto Sergio Gaddi, coordinatore provinciale di Forza Italia – Il centrodestra unito è vincente e portatore di valori riconosciuti dai cittadini”.