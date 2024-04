Navigazione, nuovi disagi per i viaggiatori. Per un’avaria, una delle due imbarcazioni che effettuano il servizio in centro lago, tra Lenno e Bellano, è fuori uso. Cancellate nella giornata di oggi dieci corse, cinque tra Lenno e Bellano e altrettante in direzione opposta. Regolari i viaggi dell’altra navetta. Il servizio risulta dunque di fatto dimezzato.

La sospensione al momento è stata annunciata dalla Navigazione Lago di Como per la sola giornata di oggi, ma la cancellazione potrebbe essere prolungata se non sarà riparato in tempi rapidi il guasto.