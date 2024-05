Gara 2 di playoff promozione tra Cantù e Cividale ha avuto uno strascico antipatico. Il campo di Desio è infatti stato squalificato per un turno per l’invasione di campo a fine match di alcune persone, che hanno cercato di venire a contatto con un giocatore del team friulano e che sono state fermate in extremis. Una squalifica che sarà comunque evitata con il pagamento di una multa salata da parte della società brianzola. Sanzione che si aggiunge ad altri 375 euro per offese del pubblico agli arbitri.

Cantù è in vantaggio per 2-0 nella sfida contro Cividale, valida per i quarti di playoff-promozione. Dopo il successo in gara 1, i brianzoli hanno concesso il bis nella seconda, imponendosi per 84-67. Venerdì è in calendario il terzo incontro. In caso di vittoria Cantù conquisterebbe la qualificazione alla semifinale.