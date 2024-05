Quattro denunce per spaccio in due distinte operazioni portate a termine dalla guardia di finanza. Ad Appiano Gentile, durante un controllo, i baschi verdi del gruppo di Como hanno fermato un’auto con targa spagnola a bordo della quale viaggiavano due spagnoli e un croato. L’atteggiamento dei tre ha insospettito i finanzieri, che hanno approfondito i controlli e scoperto 10 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha portato al sequestro di 30mila euro in contanti. I tre uomini sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo intervento in via Magenta, I baschi verdi, con il supporto di un’unità cinofila del gruppo di Ponte Chiasso, hanno denunciato un immigrato irregolare, trovato in possesso di 87 grammi di hashish e di 245 euro, in banconote di piccolo taglio, che avrebbe incassato dalla vendita della droga. Nei primi quattro mesi dell’anno, le fiamme gialle hanno segnalato alla prefettura come consumatori di sostanze stupefacenti 89 persone.