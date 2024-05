Errata esposizione dei rifiuti, mancato taglio piante e ancora occupazioni abusive di suolo pubblico. Ambiente e commercio, la polizia locale di Como ha diffuso i dati dei controlli e dei relativi provvedimenti riferiti ai mesi di marzo e aprile.

Per quanto riguarda la sezione Ambiente sono stati effettuati 75 controlli molti dei quali a seguito di esposti in materia di verde pubblico sporgente, veicoli e rifiuti abbandonati. 62 le violazioni accertate, quasi tutte (60) riguardano proprio la spazzatura tra sacchi e contenitori lasciati in strada in modo scorretto o senza aver differenziato in maniera adeguata. Vale a dire almeno una al giorno. Altre 53 le segnalazioni arrivate dagli ispettori ambientali sempre per problemi di conferimento dei rifiuti.

Passando alla sezione Commercio sono state 31 le ispezioni tra pubblici esercizi, strutture ricettive e mercato mercerie. Si segnalano 15 occupazioni abusive di suolo pubblico e 7 sequestri di merce venduta abusivamente. E’ stata, inoltre, riscontrata una denuncia all’autorità giudiziaria per lo svolgimento di attività di intrattenimento in locali privi di requisiti per la sicurezza dei partecipanti.