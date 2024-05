Violenta lite nel primo pomeriggio di oggi a Como, nel quartiere di Sagnino, in via Segantini. Due uomini, entrambi stranieri secondo le prime informazioni, avrebbero iniziato a litigare animatamente, per cause non ancora chiarite. Dalle parole sarebbero passati alla violenza e uno dei due sarebbe rimasto ferito. Alcuni testimoni hanno chiamato il numero unico di emergenza 112.

L’ambulanza ha soccorso un 27enne, trasportato al Sant’Anna. All’arrivo degli agenti delle volanti della questura di Como non c’era traccia dei partecipanti alla lite. Accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Al momento non risultano provvedimenti delle forze dell’ordine.