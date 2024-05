Parte domani la distribuzione annuale dei sacchi per la spazzatura e per la raccolta differenziata. I cittadini potranno ritirare il kit direttamente in via Somigliana 13 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 16 con orario continuato. Una modalità diversa rispetto al passato che prevedeva un calendario suddiviso per quartieri.

Ci sarà tempo per ritirare i sacchetti fino a sabato 29 giugno. Per farsi consegnare il kit “i cittadini – si legge sul sito del Comune – dovranno presentarsi muniti di tessera ecopass o con la copia del bollettino TARI”.

Quanti e quali sacchi verranno distribuiti

Per le Utenze Domestiche verranno consegnati 50 sacchi grigi in polietilene semitrasparente per la raccolta dell’indifferenziato, 100 gialli sempre in polietilene semitrasparente per gli imballaggi in plastica e 100 sacchetti per la raccolta dell’organico. In una nota Aprica, la società che si occupa della raccolta differenziata a Como, informa i cittadini che “è sempre possibile utilizzare anche altre tipologie di sacchetti biodegradabili e compostabili, come quelli della spesa, per il conferimento dell’umido”.

Per quanto riguarda invece le Utenze Non Domestiche sono previsti 50 sacchi grigi semitrasparenti per la raccolta dell’indifferenziato e 100 gialli semitrasparenti per gli imballaggi in plastica.

Possibile la delega per il ritiro del kit

Aprica e Comune di Como ricordano ai residenti che è possibile delegare un parente o un conoscente per il ritiro del kit, purché sia munito di delega scritta o di tessera Ecopass del delegante.