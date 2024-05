Rivoluzione della viabilità in piazza Camerlata a Como: eliminare i semafori e regolare il flusso di auto con una maxi rotatoria. E’ l’idea a cui sta lavorando dell’amministrazione comunale. Obiettivo: rendere più scorrevole il traffico in uno dei nodi viabilistici più critici e più trafficati della città.

A Camerlata convergono le principali arterie cittadine: via Pasquale Paoli, via Canturina e via Varesina e ancora via Napoleona.

“Si tratta di un progetto ancora in fase embrionale e che occorre sviluppare – spiega l’assessore a Lavori pubblici del Comune di Como, Maurizio Ciabattoni – La volontà politica di realizzare una grande rotonda c’è, ora occorre pianificare gli studi a supporto dell’idea”. Poi l’assessore prosegue: “I tecnici dovranno studiare e analizzare il flusso da piazza San Rocco fino alla rotonda di Grandate. L’obiettivo dell’amministrazione resta snellire il traffico e diminuire il numero di semafori presenti in quell’area”. Infine conclude: “Vedremo con i tecnici se la soluzione della rotonda è quella più adatta”.

Aveva parlato di “idea suggestiva” il sindaco di Como Alessandro Rapinese durante la diretta del venerdì sera su Etv, aggiungendo: “Nonostante ci siano dei problemi su via Scalabrini e altre criticità che dovrebbero essere studiate, la rotonda è preferibile ai semafori”.

La proposta di una rotatoria in piazza Camerlata era già stata avanzata lo scorso anno anche da Acus, l’Associazione Comasca Utenti della Strada. “Una rotatoria convenzionale in piazza Camerlata mantenendo invariate le direttrici aggiungerebbe vantaggi, diretti e indiretti, ai flussi di traffico dell’intero quadrante”, spiegava l’associazione sottolineando inoltre che verrebbe agevolato il flusso di auto diretto da Como verso via Canturina, via Canturina, viadotto lavatoi, via Oltrecolle e parcheggio ferroviario.