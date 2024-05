Lavori in via Pannilani per la riparazione di perdite d’acqua. Il cantiere, che è stato avviato oggi, dovrebbe durare almeno due settimane. Inizialmente era prevista la chiusura totale della strada, ma dopo un sopralluogo della polizia locale con i responsabili del cantiere, per ridurre gli inevitabili disagi al traffico, è stato deciso di consentire l’uscita dalla via verso il centro città, in direzione di via Castelnuovo.

I provvedimenti sono in vigore 24 ore su 24 e potrebbero essere modificati in base all’andamento del cantiere. L’obiettivo è di evitare la chiusura totale al traffico, ma la situazione sarà monitorata e valutata costantemente in modo da poter intervenire con eventuali, ulteriori limitazioni in caso di necessità legate ai lavori.

Il cantiere è stato aperto per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto avviati dall’azienda LeReti. L’ingresso a via Pannilani è possibile solo da via Rienza. Per le prossime due settimane almeno, la chiusura della strada comporterà inevitabilmente disagi alla circolazione nella zona, dove già il traffico è abitualmente intenso.

Nel pomeriggio di oggi intanto emergenza traffico anche nella zona di via Borgovico. La strada è stata temporaneamente chiusa per la segnalazione del cedimento di un tombino. Gli agenti della polizia locale hanno accertato che era in corso un intervento di operai incaricati da Telecom che non era stato comunicato né autorizzato. La società è stata dunque sanzionata. La situazione della viabilità è tornata alla normalità dopo la riapertura della strada.