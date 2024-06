La Fondazione Trapianti Onlus, rappresentata dalla dottoressa Marina Morgutti, presidente e dal dottor Sergio Vesconi, coordinatore scientifico, ha consegnato all’ospedale Sant’Anna alla direzione di Asst Lariana la “Stella di Fondazione Trapianti” quale riconoscimento del particolare impegno per lo sviluppo della cultura della donazione di organi e tessuti.

Il progetto “Stella” è una iniziativa della Fondazione Trapianti Onlus in collaborazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e il Coordinamento Regionale Trapianti, e si colloca nell’ambito delle azioni intraprese per sostenere lo sviluppo dell’attività di donazione e trapianto in Italia e promuovere la cultura della donazione. L’assegnazione del diploma intende valorizzare l’impegno organizzativo delle singole strutture nella gestione di tutto il percorso di donazione di organi e tessuti: dalle attività di identificazione dei potenziali donatori all’avvio dei processi che portano all’effettiva donazione.

“La cultura della donazione deve essere patrimonio comune -sottolinea la presidente di Fondazione Trapianti Onlus, Marina Morgutti – Dire sì alla donazione degli organi si traduce nel salvare delle vite”.“E’ doveroso moltiplicare le occasionidi incontro per diffondere la cultura della donazione di organi e tessuti -osserva il direttore generale di Asst Lariana, Luca Stucchi – Vengono espressi ancora troppi no alla donazione, il più delle volte per assenza di informazioni e il numero degli organi disponibili non è sufficiente ad assicurare il trapianto a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Ringrazio tutti i nostri professionisti impegnati quotidianamente in questo campo con dedizione e costanza”. Il Coordinamento Prelievo d’Organi di Asst Lariana è diretto dalla dottoressa Susanna Peverelli, affiancata da un’infermiera, la dottoressa Laura Rosario Maria, e da un’amministrativa Elena Biaggi. “Asst Lariana può contare su tanti operatori che con impegno e cuore rendono possibile un’importante attività di donazione – sottolinea la dottoressa Peverelli – Oggi grazie alla disponibilità di alcuni infermieri, appositamente formati per effettuare il prelievo delle cornee, abbiamo incrementato le donazioni di cornee a Cantù e ripreso l’attività anche all’Hospice di Mariano Comense”.

Per gli organi, le attività di valutazione di idoneità e il trattamento del donatore si svolgono all’interno della Terapia intensiva in collaborazione con i servizi diagnostici e tutti gli specialisti che si susseguono al letto del potenziale donatore; l’attività di prelievo viene poi eseguita nel blocco operatorio dell’ospedale Sant’Anna.

La Stella è assegnata dal Comitato Scientifico del progetto in base alla valutazione di una serie di parametri, volti a cogliere il clima organizzativo e l’attitudine complessiva della struttura verso la tematica della donazione. L’auspicio della Fondazione Trapianti Onlus è che il riconoscimento possa ulteriormente stimolare le strutture a proseguire su questo percorso. I pazienti in attesa di ricevere un trapianto sono ogni anno quasi duemila nella sola Lombardia e circa 8mila in Italia (fonte Ministero della Salute).

Come si esprime la volontà di donare?