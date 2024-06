Il cammino della Pallacanestro Cantù nella serie di finale playoff si complica e dopo il secondo ko a Desio la promozione in A diventa più difficile. Trieste si porta sul 2-0. Il tabellone nel finale vede i padroni di casa sotto di 10 punti, match chiuso 73-83.

Ora si va in Friuli-Venezia Giulia per Gara 3 in programma lunedì 10 alle 21.

Cagnardi: “Non è ancora finita”

“Fa male, perché siamo 0-2. ci abbiamo provato in tutti i modi e non ho niente da recriminare ai miei ragazzi”. Ha detto nel finale il coach biancoblu Devis Cagnardi. “La squadra ha dato fondo a tutte le energie e ci hanno provato, senza riuscirci. Fino ad ora abbiamo affrontato una formazione che ha sbagliato veramente poco. Nei momenti in cui noi siamo stati bravi a chiudere le maglie difensive e quando ci siamo riavvicinati, ci hanno sempre punito con un rimbalzo d’attacco o con un canestro. Hanno preso 16 rimbalzi offensivi, che non sono frutto di disattenzioni, a parte un paio di volte, ma sono frutto di una lotta fisica che li vedeva avvantaggiati sotto le plance. È chiaro – dice ancora il tecnico – che siamo spalle al muro, però è anche vero che servono tre vittorie per vincere questa serie. I nostri avversari sono a due vittorie, sono vicini a prendere questa promozione, però non è ancora finita. È chiaro che deve succedere qualcosa e siamo noi che dobbiamo provare a fare succedere qualcosa. Ci proveremo, domenica partiamo e lunedì abbiamo una gara 3 in cui faremo di tutto per farla nostra”.