Cantiere dei giardini a lago di Como, in autunno la riapertura dell’area verso il lungolago Mafalda di Savoia. Le attività si stanno concentrando soprattutto in questa zona dei giardini comaschi con l’obiettivo – come detto – di eliminare le recinzioni da cantiere e quindi restituirla alla città.

“L’idea è di completare la riqualificazione di quella zona dei giardini a lago per poi poterla restituire ai cittadini in autunno”, ha spiegato Gianni Artuso, architetto e direttore dei lavori.

Intanto nei prossimi giorni, probabilmente la prossima settimana, partiranno i lavori per la realizzazione della battery. Si tratta di un nuovo edificio che nel progetto è indicato come luogo polifunzionale che comprenderà un piccolo bar, una biblioteca che ospiterà la storia dei giardini a lago e del Tempio Voltiano e anche uno showroom che potrebbe essere utilizzato per diverse funzioni tra cui anche quella di infopoint.

“Entro il fine settimana la società Lereti che sta intervenendo sulle tubazioni terminerà i lavori e riconsegnerà l’area così da poter entrare nel vivo con gli interventi di realizzazione della battery”, continua Artuso. Secondo il cronoprogramma dettato ancora una volta dal direttore dei lavori, gli interventi vicino alla zona dello stadio Sinigaglia saranno gli ultimi a partire. La recente promozione in Serie A del Como e i lavori di adeguamento allo stadio potrebbero prevedere un ampliamento dell’area. Per questo motivo – e in attesa di avere indicazioni chiare al riguardo – la parte dei giardini a ridosso del Sinigaglia sarà l’ultima ad essere riqualificata.

Il progetto

I lavori dei giardini a lago sono stati affidati lo scorso 15 febbraio. Il progetto prevede la realizzazione di un parco tematico con un’area dedicata ai bambini che vedrà il recupero dei giochi esistenti che saranno restaurati, poi uno spazio per il fitness che costituirà una cerniera tra i giardini e la zona stadio e inoltre un’area museale dove saranno recuperati alcuni elementi storici preseti nell’area dei giardini. Nel progetto sono previsti inoltre interventi sulle aree verdi, l’abbattimento di alberi e siepi e l’inserimento di nuove essenze.