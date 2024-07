Ingente mobilitazione a Eupilio in via Provinciale in tarda mattinata poco prima di mezzogiorno. Da quanto è stato possibile ricostruire un uomo di 67enne sarebbe caduto, probabilmente a causa di un malore, mentre si trovava in un ristorante. I soccorsi sono arrivati in codice rosso (massima gravità) è poi stato trasferito all’ospedale di Erba in condizioni molto serie, in arresto cardiocircolatorio, dove poi è deceduto.