Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21 di martedì 3 alle 5 di mercoledì 4 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Turate, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Como-Chiasso.

In alternativa si consiglia di entrare ai seguenti svincoli Per chi si dirige verso Lainate, lo svincolo d’ingresso consigliato è Saronno, per chi va verso Como è Lomazzo nord.

Sarà inoltre chiuso, per chi proviene da Lainate, il ramo di allacciamento sulla A36 Pedemontana Lombarda.

In direzione Lentate sul Seveso, il consiglio è di anticipare l’uscita allo svincolo di Turate, al km 19+000 della A9, immettersi sulla viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Dante Alighieri (nel Comune di Rovello Porro), SP30, via XX Settembre, via Como (nel Comune di Rovellasca), SP174, SP31 bis (nel Comune di Lazzate) ed entrare in A36 attraverso lo svincolo di Lazzate.

Verso l’allacciamento A8, anticipare l’uscita allo svincolo di Turate, al km 19+000 della A9, immettersi sulla viabilità ordinaria: via Isonzo, via San Maurizio, via Como, via Milano (nel Comune di Turate), SP233 Varesina in direzione Cislago, via Giovanni XXIII, SP21, via Varesina bis fino a raggiungere lo svincolo di Cislago-Mozzate.