Grave incidente ieri sera attorno alle 20 che ha visto coinvolte un’auto e una moto in viale Brianza Erba. Ferite serie per il motociclista 30enne soccorso in codice rosso e trasportato in ambulanza all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia dove è ricoverato in Osservazione Breve Intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente i carabinieri per ricostruire la dinamica e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e del tratto di strada.