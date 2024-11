Nuovi interventi a favore delle aziende che operano nel settore dell’agricoltura e in nome della sostenibilità: regione Lombardia finanzierà con circa 11 milioni di euro 1053 aziende agricole che hanno presentato domanda per interventi agroambientali nell’ambito della PAC, la politica agricola comune, 2023-2027. Lo annuncia Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, dopo l’approvazione degli esiti istruttori del bando per gli interventi SRA, impegni in materia di ambiente e di clima, suddiviso in diverse linee di intervento, con l’obiettivo di promuovere l’introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale.

“I risultati di questo bando – commenta l’assessore – confermano il nostro impegno per promuovere una gestione agricola ambientalmente sostenibile”. Inoltre, ricorda Beduschi, sono stati raggiunti “obiettivi importanti in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli, salvaguardia della biodiversità e valorizzazione del paesaggio agrario. Significativi sono stati anche i progressi nella conservazione di razze animali a rischio di estinzione o di erosione genetica”.

Per l’assessore, i risultati ottenuti “testimoniano la coerenza della nostra strategia regionale, che pone l’innovazione e la sostenibilità al centro delle politiche agricole. È la via maestra che ci farà investire su questo tipo di misure oltre 60 milioni di euro fino al 2027”.

I dettagli dell’intervento

Nel dettaglio, le linee di intervento finanziate corrispondono a:

SRA01 – Produzione integrata (114.000 euro): uso sostenibile di prodotti fitosanitari e fertilizzanti

SRA03 – Tecniche lavorazione ridotta dei suoli (758.173 euro): promuove l’adozione di tecniche di agricoltura conservativa

SRA06 – Cover crops (3.504.493 euro): colture di copertura sulle superfici a seminativo

SRA08 – Gestione dei prati e dei pascoli permanenti (29.760 euro): salvaguardia della biodiversità e degli ecosistemi, alla tutela delle risorse naturali come suolo e acqua

SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche (22.326 euro): fasce tampone boscate, siepi, filari, zone umide

SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità (543.841 euro): allevamento di razze locali a rischio di erosione genetica

SRA19 – Riduzione impiego fitofarmaci (121.447)

SRA22 – Impegni specifici risaie (2.466.000 euro): per favorire la tecnica della semina in acqua razionalizzando l’uso della risorsa irrigua e migliorando l’habitat per specie tipiche degli ambienti umidi

SRA29 – Produzione biologica (3.287.033 euro): per incentivare le aziende che aderiscono al metodo produttivo “biologico”

Ecco, invece, i dati per singola provincia:

Bergamo , 40 aziende: premio totale di 317.405 euro

, 40 aziende: premio totale di 317.405 euro Brescia , 142 aziende: premio totale di 974.257 euro

, 142 aziende: premio totale di 974.257 euro Como , 4 aziende: premio totale di 11.216 euro

, 4 aziende: premio totale di 11.216 euro Cremona , 119 aziende: premio totale di 1.254.963 euro

, 119 aziende: premio totale di 1.254.963 euro Lecco , 13 aziende: premio totale di 98.595 euro

, 13 aziende: premio totale di 98.595 euro Lodi , 53 aziende: premio totale di 592.497 euro

, 53 aziende: premio totale di 592.497 euro Mantova , 94 aziende: premio totale di 681.494 euro

, 94 aziende: premio totale di 681.494 euro Milano , 78 aziende: premio totale di 814.300 euro

, 78 aziende: premio totale di 814.300 euro Monza e Brianza , 11 aziende: premio totale di 43.394 euro

, 11 aziende: premio totale di 43.394 euro Pavia , 456 aziende: premio totale di 5.696.890 euro

, 456 aziende: premio totale di 5.696.890 euro Sondrio , 41 aziende: premio totale di 356.680 euro

, 41 aziende: premio totale di 356.680 euro Varese, 2 aziende: premio totale di 5.419 euro

1.053 è il numero totale di aziende, per un investimento complessivo di 10.847.113 euro