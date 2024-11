Prevenire i furti e le truffe, i carabinieri di Como hanno incontrato i cittadini ieri all’oratorio di Albate. Un confronto organizzato in collaborazione con l’Associazione Agorà al quale hanno partecipato 80 persone. I militari dell’Arma hanno dato suggerimenti e indicazioni per ridurre i rischi di essere vittime di truffe, raggiri e reati online, oltre che per prevenire i furti nelle abitazioni.