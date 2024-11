Limitazioni per i tifosi del Monza in vista della gara di campionato prevista contro il Como sabato 30 novembre alle 15 allo stadio Sinigaglia. Sono state decise dall’Osservatorio dello Sport del ministero dell’Interno. I sostenitori biancorossi potranno acquistare biglietti esclusivamente per il settore ospiti (quindi la curva, non distinti e tribuna). Viene poi raccomandato di aumentare le aree di filtraggio e prefiltraggio e il numero degli steward.