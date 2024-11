Mentre i pendolari fanno i conti quotidianamente con disservizi e ritardi, Regione Lombardia e Ferrovienord promettono ambienti più accessibili, confortevoli e sicuri. Sono ufficialmente iniziati i lavori di ristrutturazione degli spazi interni ed esterni della stazione di Asso, sulla linea Milano-Asso, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di riqualificazione approvati da Regione Lombardia. In particolare, la Regione fornisce indicazioni su coperture, facciate, serramenti, sale d’attesa, sottopassi pedonali/rampe di accesso, pensiline, accessibilità di stazione (LVE, mappe tattili) e altri locali/fabbricati collegati.

La sala d’attesa rimarrà chiusa da lunedì 2 dicembre per il rifacimento di pareti, pavimentazione, controsoffitto e illuminazione. All’esterno, invece, saranno interessati ai lavori di ristrutturazione la facciata, il tetto, gli arredi di stazione e i percorsi per persone ipovedenti. Il termine del rifacimento è fissato per il prossimo marzo. L’intervento alla stazione di Asso fa parte di un programma più ampio che coinvolge 29 stazioni sulle linee Milano-Asso e Saronno-Como. I lavori di manutenzione straordinaria, già completati in 13 stazioni e avviati in altre 6, sono finanziati da Regione Lombardia con 11,5 milioni di euro.

Per Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia, l’intervento “è volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle stazioni”. “Siamo molto soddisfatti di come sta procedendo il piano di rifacimento”, fa sapere l’assessore. “L’obiettivo – ha sottolineato Terzi – è portare a termine tutti gli interventi programmati, consegnando agli utenti stazioni maggiormente accessibili, più confortevoli e sicure”.

A ribadirne l’importanza è Fulvio Caradonna, presidente di Ferrovienord: “Grazie ai lavori di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia – dichiara – offriamo ai nostri utenti stazioni più funzionali ed esteticamente valorizzate”. “Con questi interventi – fa sapere Caradonna – vogliamo rispondere positivamente alle richieste che ci arrivano dal territorio, realizzando spazi e garantendo servizi adeguati alle aspettative dei cittadini”.