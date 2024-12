Carabinieri in corsia questa mattina per incontrare i bambini ricoverati in pediatria al Sant’Antonio Abate di Cantù e lasciare sotto l’albero regali per i piccoli costretti a trascorrere il Natale in ospedale.

I militari dell’Arma di Cantù, con i comandanti di compagnia e stazione, hanno incontrato i bambini e le loro famiglie, gli operatori sanitari e i volontari che allietano i piccoli nel momento difficile della malattia.