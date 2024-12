Nuova presentazione in città alla Canottieri Lario per il libro “Miti e leggende del Lago di Como”. In viale Puecher erano presenti i due fumettisti Claudio Villa e Alessandro Piccinelli, introdotti dal giornalista Marco Guggiari.

Un’opera, che, con il Natale sempre più vicino, può diventare una proposta per chi è alla ricerca di un regalo originale da mettere sotto l’albero. Una iniziativa editoriale di Espansione Srl che ha registrato un grande successo di vendite. Le richieste continuano ad essere molto alte. Una opera che, con un linguaggio inedito, attraverso i fumetti, fa riscoprire le storie e la mitologia del Lario.

Alla Canottieri Lario si è dunque parlato di questo viaggio nel tempo di 88 pagine, nato dall’unione dei testi del giornalista Dario Campione e dei disegni dei citati Claudio Villa e Alessandro Piccinelli. Il libro propone sei storie legate al Lago di Como, ciascuna raccontata con dieci tavole in bianco e nero.