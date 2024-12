Inter-Como è stata affidata all’arbitro Antonio Giua di Olbia che in questa stagione ha già fischiato con gli azzurri. Era infatti al Sinigaglia per la sfida contro il Verona, vinta dai lariani per 3-2. Giua sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Baccini e Pasquale Capaldo. Lorenzo Maggioni sarà al Var, coadiuvato da Simone Sozza. Squadre in campo lunedì 23 dicembre alle 20.45. Giua era in campo anche nell’ultimo turno: a Torino ha fischiato in Juventus-Venezia, terminata 2-2.