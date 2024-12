Incidente stradale questa mattina alle 10.30 in via Canturina, a Como. Coinvolte due vetture.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cantù con 118 e Polizia Locale.

Uno dei conducenti è rimasto ferito ed è stato assistito in codice verde.

Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.