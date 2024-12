Un solo squalificato in serie A in vista del prossimo turno ed è nel Lecce, il prossimo avversario del Como. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il difensore francese Frederic Guilbert, espulso nel corso dell’ultimo match contro la Lazio. La gara è in programma lunedì alle 18.30 allo stadio Sinigaglia. Como reduce dallo stop (2-0) allo stadio di San San Siro. Il Lecce, invece, è stato superato in casa per 2-1 dalla Lazio.