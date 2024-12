Auto in fiamme nella mattinata di oggi, intorno alle 9.15, nel comune di Nesso sulla mulattiera che porta ai Piani del Tivano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Como e Canzo con quattro mezzi. Spente le fiamme che interessavano la vettura e limitati i danni dell’incendio a una porzione di bosco di circa 250 metri quadrati.

Non si segnalano feriti. Sono in corso le operazioni di bonifica. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.