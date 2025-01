Paride Tremolada, della sezione di Monza, è l’arbitro designato per la sfida di campionato tra Lazio e Como. Il match che apre il girone di ritorno dei lariani è in calendario venerdì alle 20.45 allo stadio Olimpico. Tremolada è alla sua seconda chiamata con i lariani in questa stagione: ha già diretto il derby lombardo di Bergamo, con il Como che ha superato per 3-2 l’Atalanta.